Insularità | Fico | “Possibilità di una legge entro fine legislatura”

CAGLIARI – "La legge è in commissione Affari Costituzionali, sono d'accordo che arrivi il prima possibile in Aula per la sua approvazione". Così a Cagliari il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, sul disegno di legge costituzionale per l'inserimento del principio di Insularità in Costituzione, già passato in prima lettura al Senato. Un impegno formale per il via libera entro la fine della fine della legislatura? "Diciamo che tanti gruppi sono d'accordo e ci sono senza dubbio buone probabilità", ha risposto Fico. L'articolo L'Opinionista.

