Genoa-Samp 1-3 | derby della Lanterna è blucerchiato

Advertising

DAZN_IT : La Samp cala il tris contro il Genoa: 1?-3? al Ferraris ?? Doppio Gabbiadini, Caputo e Destro mettono le firme sul D… - vivereitalia : Alla Samp il derby della Lanterna, Genoa battuto 3-1 - zazoomblog : Alla Samp il derby della Lanterna Genoa battuto 3-1 - #derby #della #Lanterna #Genoa #battuto - LaStampa : La Samp si prende il derby della Lanterna, Genoa travolto 3-1 - ArmandaGelsomin : RT @DAZN_IT: La Samp cala il tris contro il Genoa: 1?-3? al Ferraris ?? Doppio Gabbiadini, Caputo e Destro mettono le firme sul Derby della… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Samp

... le sue dichiarazioni Roberto D'Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del Derby della Lanterna vinto contro il. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. CLICCA QUI PER LE ...Commenta per primo Josh Wander, patron del, ha parlato a Dazn al termine del derby perso con la: " Sono deluso della prestazione ma, sembrerà strano, c'è un progetto importante che vuole far crescere questo club. Ci impegneremo per ...Episodio singolare che ha fatto parlare per l'esultanza: Gabbiadini segna il momentaneo 0-3 di Genoa-Sampdoria. Nel post è arrivata la rettifica.È notte fonda per il Genoa di Andriy Shevchenko, mentre la Sampdoria di D'Aversa si scrolla di dosso i problemi capitati all'oramai ex presidente Ferrero e, forse, anche i fantasmi ...