Fisco: Imu 2021 da 19,5 mld, pagheremo in media 1.070 euro (Di venerdì 10 dicembre 2021) Con il saldo del prossimo 16 dicembre si verseranno 9,7 miliardi di euro per l'Imu, il cui gettito complessivo annuo sarà di 19,5 miliardi di euro. Saranno chiamati ai versamenti oltre 25 milioni di ...

