Covid a Procida, l'Asl revoca la quarantena per gli 800 studenti (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Asl Napoli 2 Nord ha revocato la quarantena per gli 800 alunni dell'istituto comprensivo Capraro di Procida, disposta ieri a scopo precauzionale dopo il moltiplicarsi di contagi tra bambini e... Leggi su ilmattino (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Asl Napoli 2 Nord ha revocato laper gli 800 alunni dell'istituto comprensivo Capraro di, disposta ieri a scopo precauzionale dopo il moltiplicarsi di contagi tra bambini e...

