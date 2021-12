Biathlon, Coppa del Mondo 2021/2022: le classifiche aggiornate (Di venerdì 10 dicembre 2021) Le classifiche aggiornate, maschile e femminile, della Coppa del Mondo 2021/2022 di Biathlon. Si riparte sulle piste con una nuova emozionante stagione, che avrà come appuntamento più importante le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Di seguito le classifiche aggiornate gara dopo gara. CLASSIFICA GENERALE CDM MASCHILE Vetle Sjastaad Christiansen 203 Sebastian Samuelsson (SWE) 202 Emilien Jacquelin (FRA) 189 Tarjej Boe (NOR) 170 Eduerd Latypov (RUS) 170 Johannes Thingnes Boe (NOR) 166 Quentin Fillon Maillet (FRA) 152 Simon Desthieux (FRA) 137 Fabien Claude (FRA) 134 Sturla Holm Laegreid (NOR) 123 27. Lukas Hofer 75 punti32. Tommaso Giacomel 5242. Thomas Bormolini 39 59. Dominik Windisch 1068. Didier Bionaz ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Le, maschile e femminile, delladeldi. Si riparte sulle piste con una nuova emozionante stagione, che avrà come appuntamento più importante le Olimpiadi Invernali di Pechino. Di seguito legara dopo gara. CLASSIFICA GENERALE CDM MASCHILE Vetle Sjastaad Christiansen 203 Sebastian Samuelsson (SWE) 202 Emilien Jacquelin (FRA) 189 Tarjej Boe (NOR) 170 Eduerd Latypov (RUS) 170 Johannes Thingnes Boe (NOR) 166 Quentin Fillon Maillet (FRA) 152 Simon Desthieux (FRA) 137 Fabien Claude (FRA) 134 Sturla Holm Laegreid (NOR) 123 27. Lukas Hofer 75 punti32. Tommaso Giacomel 5242. Thomas Bormolini 39 59. Dominik Windisch 1068. Didier Bionaz ...

