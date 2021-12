Banditi in fuga nella notte sulla Mezzina, la station wagon finisce in un fossato. Nell'auto gli attrezzi per i furti (Di venerdì 10 dicembre 2021) FERMO - Un inseguimento a tutta velocità sulla Mezzina, prima di riuscire a bloccare una Volvo V90 con 3 persone a bordo. Operazione complessa, ma riuscita, quella effettuata da parte dei carabinieri ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 10 dicembre 2021) FERMO - Un inseguimento a tutta velocità, prima di riuscire a bloccare una Volvo V90 con 3 persone a bordo. Operazione complessa, ma riuscita, quella effettuata da parte dei carabinieri ...

