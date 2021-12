Alex Belli parla del suo futuro fuori dal Gf. Intanto Delia bacia un altro uomo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Alex Belli parla del suo futuro al di fuori della casa del Grande Fratello Vip 6. Il concorrente è convinto che sua moglie capirà tutto e potranno così portare avanti il loro amore. Al riguardo ha detto ai suoi compagni di avventura: “Lei capirà tutto è una apertissima lo so bene. La conosco da tanto. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Grande Fratello Vip 6, si amplia il cast. Le indiscrezioni Grande Fratello Vip 6, le anticipazioni della terza puntata, nomination e televoto Raffaella Fico: “Mario Balotelli mi cacciò di casa”. Le dichiarazioni al Gf Vip 6 Anticipazioni Gf Vip 6, puntata ad alta tensione, tra scontri in studio, confronti tra fidanzate ed emozioni Soleil e Gianmaria si chiariscono. Ecco ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 10 dicembre 2021)del suoal didella casa del Grande Fratello Vip 6. Il concorrente è convinto che sua moglie capirà tutto e potranno così portare avanti il loro amore. Al riguardo ha detto ai suoi compagni di avventura: “Lei capirà tutto è una apertissima lo so bene. La conosco da tanto. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Grande Fratello Vip 6, si amplia il cast. Le indiscrezioni Grande Fratello Vip 6, le anticipazioni della terza puntata, nomination e televoto Raffaella Fico: “Mario Balotelli mi cacciò di casa”. Le dichiarazioni al Gf Vip 6 Anticipazioni Gf Vip 6, puntata ad alta tensione, tra scontri in studio, confronti tra fidanzate ed emozioni Soleil e Gianmaria si chiariscono. Ecco ...

