A Mediaset è già Natale. L'informazione del Biscione è non-stop. Tg e talk oltre i livelli pre-pandemia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Siamo quasi a metà dicembre e, da quanto era stato detto circa un mese fa, Tg4 e Studio Aperto avrebbero dovuto essere chiusi. Invece vanno regolarmente e puntualmente in onda. Cinque edizioni totali identificate dai popolarissimi volti del Biscione, in primis Giuseppe Brindisi (nella foto), con una carriera di lunghissimo corso in Mediaset, volto di tutti i principali Tg dal Tg5 a Studio Aperto e ora saldamente al timone del Tg4 della sera. Ma non dimentichiamo Stefania Cavallaro e Luca Rigoni, anch'essi al tg4, o Monica Gasparini, Elisa Triani, Maria Vittoria Corà e Silvia Carrera, per citarne alcune, alla conduzione di Studio Aperto. Nessun ridimensionamento e nessun taglio delle edizioni, quindi. Al contrario, lo spazio Mag su Italia 1 è in onda ininterrottamente da un anno con uno sforzo produttivo notevole visto che poggia sulle spalle della ...

