Verona | deciso il riscatto di Caprari | l’incasso della Sampdoria

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilhadi riscattaredalla. Ecco quanto incasseranno i blucerchiati Il futuro di Gianlucasarà al. Il club gialloblù hadi riscattare anticipatamente l’attaccante classe ’93 dalla, nonostante l’obbligo che scatterebbe alla ventiduesima presenza ufficiale nel corsostagione 2021/22: a oggi, le statistiche sono ferme a quota quindici (con un bottino di quattro gol e altrettanti assist tra Serie A e Coppa Italia). I blucerchiati incasseranno così 4 milioni di euro più un altro milione in caso di salvezza del. Obiettivo che sembrerebbe una mera formalità per la squadra di Igor Tudor. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP ...

