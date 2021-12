Unicef | Covid è la più grande crisi globale per i bambini

Advertising

angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: La Camera del Congresso americano ha approvato a larghissima maggioranza un testo di legge che pone le basi per poter pun… - _luigicontu : RT @Agenzia_Ansa: La Camera del Congresso americano ha approvato a larghissima maggioranza un testo di legge che pone le basi per poter pun… - Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: La Camera del Congresso americano ha approvato a larghissima maggioranza un testo di legge che pone le basi per poter pun… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: La Camera del Congresso americano ha approvato a larghissima maggioranza un testo di legge che pone le basi per poter pun… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: La Camera del Congresso americano ha approvato a larghissima maggioranza un testo di legge che pone le basi per poter pun… -

Ultime Notizie dalla rete : Unicef Covid

Agenzia ANSA

La Camera del Congresso americano ha approvato a larghissima maggioranza un testo di legge bipartisan che pone le basi per poter punire la Cina per il trattamento riservato alla minoranza musulmana ...5,7 mln di bambini a rischio fame sotto i 5 anni 24 Giugno 2021. Mistero dei dati con le ... L'ha affermato di essere profondamente preoccupato per le notizie secondo cui i matrimoni ...(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Il Covid-19 è "la più grande crisi globale per i bambini nei nostri 75 anni di storia". E' l'analisi dell'Unicef, che in un rapporto reso noto oggi avverte che la pandemia sta ...COVID-19 is the worst crisis for children in UNICEF’s 75-year history. Without action, the world faces a lost decade for children, leaving the Sustainable Development Goals an impossible dream.