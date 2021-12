Torna in vita dopo un lungo restauro la Serra Moresca, sogno di Alessandro Torlonia (Di giovedì 9 dicembre 2021) C’era una volta un principe, Alessandro Torlonia, quartogenito del banchiere Giovanni Raimondo e di Anna Maria Schultheiss. Nacque il 1 gennaio del 1800 e visse 86 anni in quello che è considerato il primo secolo dell’età contemporanea. Un secolo di grandi trasformazioni sociali, politiche, culturali ed economiche a partire dall’ascesa e dalla caduta di Napoleone Bonaparte, alla successiva Restaurazione, quindi ai Moti Rivoluzionari, alla costituzione di molti Stati moderni tra cui il Regno d’Italia, ma anche alla guerra di secessione americana, alla seconda Rivoluzione industriale fra il Positivismo, l’Evoluzionismo, il Decadentismo, l’Imperialismo e sul finire la Grande Depressione e la Belle Époque. Il principe Alessandro aveva un sogno, portare avanti l’impresa familiare che suo padre era riuscito a costruire ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) C’era una volta un principe,, quartogenito del banchiere Giovanni Raimondo e di Anna Maria Schultheiss. Nacque il 1 gennaio del 1800 e visse 86 anni in quello che è considerato il primo secolo dell’età contemporanea. Un secolo di grandi trasformazioni sociali, politiche, culturali ed economiche a partire dall’ascesa e dalla caduta di Napoleone Bonaparte, alla successiva Restaurazione, quindi ai Moti Rivoluzionari, alla costituzione di molti Stati moderni tra cui il Regno d’Italia, ma anche alla guerra di secessione americana, alla seconda Rivoluzione industriale fra il Positivismo, l’Evoluzionismo, il Decadentismo, l’Imperialismo e sul finire la Grande Depressione e la Belle Époque. Il principeaveva un, portare avanti l’impresa familiare che suo padre era riuscito a costruire ...

