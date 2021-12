Tom Holland ha spoilerato la morte di Iron Man a Zendaya: "Avrei preferito non saperlo" (Di giovedì 9 dicembre 2021) Zendaya ha rivelato in una recente intervista che Tom Holland le aveva spoilerato la morte di Iron Man in Anvengers: Endgame. Tom Holland è ormai famoso per la sua incapacità di non rivelare spoiler e tra le sue vittime c'è anche Zendaya: l'attrice ha infatti saputo in anteprima il destino di Iron Man in Avengers: Endgame. L'uscita di scena di Tony Stark è stato uno dei segreti che la Marvel ha cercato di mantenere più a lungo per il suo grande impatto emotivo, tuttavia l'interprete di Peter Parker si è lasciato sfuggire qualche importante anticipazione. Zendaya Coleman, intervistata da Tara Hitchock, insieme a Tom Holland e Jacob Batalon, ha affrontato l'argomento spoiler, particolarmente attuale, in attesa dell'uscita ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 dicembre 2021)ha rivelato in una recente intervista che Tomle avevaladiMan in Anvengers: Endgame. Tomè ormai famoso per la sua incapacità di non rivelare spoiler e tra le sue vittime c'è anche: l'attrice ha infatti saputo in anteprima il destino diMan in Avengers: Endgame. L'uscita di scena di Tony Stark è stato uno dei segreti che la Marvel ha cercato di mantenere più a lungo per il suo grande impatto emotivo, tuttavia l'interprete di Peter Parker si è lasciato sfuggire qualche importante anticipazione.Coleman, intervistata da Tara Hitchock, insieme a Tome Jacob Batalon, ha affrontato l'argomento spoiler, particolarmente attuale, in attesa dell'uscita ...

