Terza giornata a porte - aperte per il Liceo Classico e Musicale "Petrarca" (Di giovedì 9 dicembre 2021) Per ulteriori informazioni e per conoscere le future tappe dell'orientamento è possibile visitare il sito www.LiceoPetrarca.edu.it. Leggi su lanazione (Di giovedì 9 dicembre 2021) Per ulteriori informazioni e per conoscere le future tappe dell'orientamento è possibile visitare il sito www..edu.it.

Advertising

Nazione_Arezzo : Terza giornata a porte-aperte per il Liceo Classico e Musicale “Petrarca” - MassimoChiaram7 : RT @CNRsocial_: ??#10dicembre | ore 9.00 | #Cnr Roma e on line Terza giornata di studio “#Donne, #filosofia della #natura e #scienza”, organ… - FerrazzoliMarco : RT @CNRsocial_: ??#10dicembre | ore 9.00 | #Cnr Roma e on line Terza giornata di studio “#Donne, #filosofia della #natura e #scienza”, organ… - UniCalPortale : RT @CNRsocial_: ??#10dicembre | ore 9.00 | #Cnr Roma e on line Terza giornata di studio “#Donne, #filosofia della #natura e #scienza”, organ… - CNRsocial_ : ??#10dicembre | ore 9.00 | #Cnr Roma e on line Terza giornata di studio “#Donne, #filosofia della #natura e #scienza… -