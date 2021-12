Studenti in agitazione in liceo di Caserta: “Istituto decadente, occupiamo” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Mobilitazione in corso degli Studenti dello storico liceo Scientifico "Armando Diaz" di Caserta. In circa mille - prime classi comprese - questa mattina hanno deciso di occupare l'Istituto, ammassandosi nella palestra e impedendo in pratica ai docenti di entrare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 9 dicembre 2021) Mobilitazione in corso deglidello storicoScientifico "Armando Diaz" di. In circa mille - prime classi comprese - questa mattina hanno deciso di occupare l', ammassandosi nella palestra e impedendo in pratica ai docenti di entrare. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Studenti agitazione Scuola: studenti in agitazione in liceo di Caserta ... il dirigente scolastico incontrerà i rappresentanti di classe anche se per ora l'agitazione resta. La mobilitazione è scattata in risposta all'incontro avuto dai rappresentanti degli studenti ...

Scuola: studenti in agitazione in liceo di Caserta Agenzia ANSA Agitazione al liceo casertano: “Struttura decadente”, gli studenti occupano la palestra Gli studenti lamenterebbero soprattutto le infiltrazioni d'acqua quando piove, che causerebbero pozzanghere nei corridoi ...

Liceo Diaz, l'edificio è decadente Mobilitazione in corso degli studenti dello storico liceo scientifico Armando Diaz di Caserta. In circa mille - prime classi comprese - questa mattina hanno deciso di occupare ...

