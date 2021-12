Sampdoria | Ferrero dal carcere | «Non capisco perché sono qui»

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Massimodaldi San Vittore esprime incredulità per la sua situazione: le parole dell’ex presidente dellaMassimoparla dale spiega la sua incredulità nel restare chiuso tra le mura di San Vittore. Ecco le sue parole: LE PAROLE – «Nonqui,mi hanno messo in galera. Non ho mai avuto nessuna intenzione di fuggire, a Genova ho sempre avuto la Digos alle calcagna e non voglio nascondere nulla». Oggiverrà sentito in video conferenza dal giudice per le indagini preliminari di Paola intorno all’ora di pranzo. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Accelerata? Sì, ma senza esagerare. Da più parti si sente dire che l'arresto dell'ormai ex presidentefaciliterà la cessione dellae ne anticiperà i tempi, ma certamente ciò non potrà avvenire prima della fomazione del nuovo Cda, prevista per il 23 dicembre. Il 2021, lo fa capire il ...Genova - Una 'talpa' potrebbe aver avvisato l'ex presidente della, Massimoe i suoi familiari delle intercettazioni telefoniche in corso sulle loro utenze private. E' il nuovo filone di indagine collegato a quello condotto dalla Procura della...