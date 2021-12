Salernitana, Djuric in quarantena: contatto con un positivo al Covid (Di giovedì 9 dicembre 2021) SALERNO - Milan Djuric , attaccante della Salernitana , " sta osservando un periodo di quarantena fiduciaria preventiva in quanto diretto contatto di un positivo non facente parte del gruppo squadra "... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 9 dicembre 2021) SALERNO - Milan, attaccante della, " sta osservando un periodo difiduciaria preventiva in quanto direttodi unnon facente parte del gruppo squadra "...

Advertising

sportli26181512 : Salernitana, Djuric in quarantena: contatto con un positivo al Covid: L'attaccante si trova attualmente in isolamen… - Luxgraph : Salernitana, Djuric in isolamento dopo contatto con un positivo al Covid - GiacomoFelici1 : Scusate ma la Salernitana é sicuro che non sia più nostra? No perché io uno scambio Simy o Djuric per Muriqi lo farei - RamadhanuAdham : RT @OfficialUSS1919: 61' Triplo cambio per la #Salernitana: Kechrida, Bonazzoli e Djuric per Zortea, Simy e Ribery. #MilanSalernitana 2-0 - FrankGrimesSMM : La Salernitana sostanzialmente è arrivata a San Siro per fare male. Djuric ha provato a spaccare Maignan due volte,… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Djuric Salernitana, Djuric in quarantena: contatto con un positivo al Covid SALERNO - Milan Djuric , attaccante della Salernitana , " sta osservando un periodo di quarantena fiduciaria preventiva in quanto diretto contatto di un positivo non facente parte del gruppo squadra ": questa la nota ...

Squalificati in Serie A 2021/2022 dopo la 16° giornata ...Giovanni Pablo (Hellas Verona) VACCA Antonio Junior (Venezia) ZURKOWSKI Szymon Piotr (Empoli) SECONDA SANZIONE DI TACCHIO Francesco (Salernitana) DJIMSITI Berat (Atalanta) DJURIC Milan (Salernitana) ...

Salernitana, personalizzato per Gondo: le ultime su M. Coulibaly Salernitana: le condizioni di Gondo, Coulibaly e non solo. Seduta d'allenamento in famiglia per la Salernitana: ieri i granata si sono allenati infatti con la formazione Primavera ...

SALERNITANA, Possibile ritorno al 4-3-1-2. Ribery… Sabato pomeriggio la Salernitana farà visita alla Fiorentina del capocannoniere Dusan Vlahovic e mister Colantuono studia le mosse per arginare il centravanti serbo e la compagine di ...

SALERNO - Milan, attaccante della, " sta osservando un periodo di quarantena fiduciaria preventiva in quanto diretto contatto di un positivo non facente parte del gruppo squadra ": questa la nota ......Giovanni Pablo (Hellas Verona) VACCA Antonio Junior (Venezia) ZURKOWSKI Szymon Piotr (Empoli) SECONDA SANZIONE DI TACCHIO Francesco () DJIMSITI Berat (Atalanta)Milan () ...Salernitana: le condizioni di Gondo, Coulibaly e non solo. Seduta d'allenamento in famiglia per la Salernitana: ieri i granata si sono allenati infatti con la formazione Primavera ...Sabato pomeriggio la Salernitana farà visita alla Fiorentina del capocannoniere Dusan Vlahovic e mister Colantuono studia le mosse per arginare il centravanti serbo e la compagine di ...