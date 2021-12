Petrolio: in rialzo, Wti vicino a 73 dollari (Di giovedì 9 dicembre 2021) Petrolio in rialzo con il Wti vicino ai 73 dollari. Il Wti con consegna a gennaio viene scambiato a 72,95 dollari al barile (+8%). A Londra il Brent è quotato in crescita dello 0,6% a 76,27 dollari al ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 dicembre 2021)incon il Wtiai 73. Il Wti con consegna a gennaio viene scambiato a 72,95al barile (+8%). A Londra il Brent è quotato in crescita dello 0,6% a 76,27al ...

Advertising

fisco24_info : Petrolio: in rialzo, Wti vicino a 73 dollari: In rialzo anche il Brent, a 76,27 dollari - newsfinanza : Petrolio: chiude in rialzo a New York a 72,47 dollari - zazoomblog : Petrolio: chiude in rialzo a New York a 7247 dollari - #Petrolio: #chiude #rialzo #dollari - DividendProfit : Petrolio: chiude in rialzo a New York a 72,47 dollari – Economia - fisco24_info : Petrolio: chiude in rialzo a New York a 72,47 dollari: Sale dello 0,58% -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio rialzo Le Borse di oggi, 9 dicembre 2021. Mercati deboli in attesa dei dati sulla disoccupazione Usa Prezzi del petrolio in rialzo sui mercati asiatici. I future sul greggio Wti guadagnano lo 0,95% a 73,06 dollari al barile mentre quelli sul Brent salgono dello 0,69% a 76,34 dollari al barile. Sul ...

Petrolio: in rialzo, Wti vicino a 73 dollari Petrolio in rialzo con il Wti vicino ai 73 dollari. Il Wti con consegna a gennaio viene scambiato a 72,95 dollari al barile (+8%). A Londra il Brent è quotato in crescita dello 0,6% a 76,27 dollari al ...

Petrolio: chiude in rialzo a New York a 72,47 dollari ANSA Nuova Europa Borse Ue, atteso avvio sulla parità. E' il giorno di Unicredit Il Bitcoin cede il 2,32% andando sotto ai 50 mila dollari (49.540 dollari). Tra le commodities il petrolio è in rialzo. il Wti guadagna il +0,89% a 72,96 dollari al barile e il Brent fa +0,66% a 76,32 ...

Ftse Mib: focus su Unicredit. Atteso un nuovo debutto I titoli e i temi che potrebbero contribuire ad animare la sessione odierna sui mercati finanziari internazionali.

Prezzi delinsui mercati asiatici. I future sul greggio Wti guadagnano lo 0,95% a 73,06 dollari al barile mentre quelli sul Brent salgono dello 0,69% a 76,34 dollari al barile. Sul ...incon il Wti vicino ai 73 dollari. Il Wti con consegna a gennaio viene scambiato a 72,95 dollari al barile (+8%). A Londra il Brent è quotato in crescita dello 0,6% a 76,27 dollari al ...Il Bitcoin cede il 2,32% andando sotto ai 50 mila dollari (49.540 dollari). Tra le commodities il petrolio è in rialzo. il Wti guadagna il +0,89% a 72,96 dollari al barile e il Brent fa +0,66% a 76,32 ...I titoli e i temi che potrebbero contribuire ad animare la sessione odierna sui mercati finanziari internazionali.