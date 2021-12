Omicron, una bambina è la prima contagiata residente nelle Marche. E' asintomatica e trascorrerà qui l'isolamento (Di giovedì 9 dicembre 2021) ANCONA - È arrivata nelle Marche anche la variante Omicron . La prima contagiata è una bambina, residente nelle nostra regione che vive con la famiglia in Sudafrica: la piccola è sbarcata a Roma nei ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 9 dicembre 2021) ANCONA - È arrivataanche la variante. Laè unanostra regione che vive con la famiglia in Sudafrica: la piccola è sbarcata a Roma nei ...

Advertising

ladyonorato : Intanto, gli azionisti di Pfizer e Moderna guadagnano 7.8 miliardi in una settimana grazie alla scoperta della “pre… - borghi_claudio : Volendo si può anche prevedere con una certa precisione quando i media smetteranno di fare confronti con lo stesso… - manlius84 : Caro @HuffPostItalia leggo con sgomento questo articolo su #omicron: - maxxsilo : RT @molumbe: Paziente zero positivo a Omicron: “Superata una dura prova”. Neanche un sintomo. Né lui né i suoi due figli, la madre, la suo… - KHANNOONIENSIN6 : RT @Gilmerdo: Cioè, per una variante pericolosa quanto un lieve raffreddore, dovrei farmi altre 3 dosi di vaccino? Ma siete fuori? https:/… -