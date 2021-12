Napoli, ko per Lozano: è in ospedale dopo una botta al volto (Di giovedì 9 dicembre 2021) Infortunio Lozano: l’attaccante del Napoli è stato portato in ospedale dopo aver subito una botta al volto in Europa League Pessime notizie per il Napoli. In occasione del match di Europa League contro il Leicester, Hirving Lozano ha subito un forte colpo al volto durante un contrasto con Wilfried Ndidi. L’attaccante messicano è stato trasportato in ospedale per accertamenti clinici. Cresce l’apprensione nello spogliatoio azzurro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Infortunio: l’attaccante delè stato portato inaver subito unaalin Europa League Pessime notizie per il. In occasione del match di Europa League contro il Leicester, Hirvingha subito un forte colpo aldurante un contrasto con Wilfried Ndidi. L’attaccante messicano è stato trasportato inper accertamenti clinici. Cresce l’apprensione nello spogliatoio azzurro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GassmanGassmann : #spoiler #unprofessore Questa sera si scopre che Pin ha una storia con la vicina, ed è per questo che non torna a s… - sportface2016 : +++Focolaio #COVID19 anche nel #Leicester, #Rodgers: 'Sette indisponibili per #Napoli+++ #EuropaLeague - annatrieste : Ormai i giocatori del Napoli entrano in campo pregando non tanto per la vittoria quanto per la sopravvivenza - Marilenapas : RT @Corriere: Il paziente zero della variante Omicron: «Il vaccino ci ha salvato, ma ho temuto per i bambini» - Francescaa_p__ : Tutti ad Abu Dhabi per lultimo gp ed io qui a napoli, al freddo a vedere il napoli contro il leicester. #AbuDhabiGP -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli per Cms, verso la riforma: la Cartabia incontra i partiti. Tutte le novità ...che si candidano alle amministrative Sara' obbligatorio andare in aspettativa senza stipendio per i ... consigliere comunale a Napoli e insieme giudice a Campobasso. Alla fine di un mandato da ...

Champions League, si recupera Atalanta - Villarreal: il risultato è 0 - 2. LIVE Per gli uomini di Gasperini c'è in ballo il passaggio agli ottavi di finale di Champions League: ... Il tabellino di Atalanta - Villarreal 0 - 2 (live) vedi anche Europa e Conference League, Napoli - ...

Il Napoli perde anche Lozano Piove sul bagnato per il Napoli di Luciano Spalletti. Nel match decisivo per la qualificazione al prossimo turno di Europa League contro il Leicester, gli azzurri perdono anche Lozano. Si allunga, dun ...

Napoli ancora sfortunato: out Lozano per infortunio, l'accaduto Infortunio anche per Lozano, durante il match tra Napoli e Leicester City: l'accaduto Altro, sfortunato caso per il Napoli di Luciano Spalletti, già condizionatissimo dagli infortuni di tantissimi big ...

...che si candidano alle amministrative Sara' obbligatorio andare in aspettativa senza stipendioi ... consigliere comunale ae insieme giudice a Campobasso. Alla fine di un mandato da ...gli uomini di Gasperini c'è in ballo il passaggio agli ottavi di finale di Champions League: ... Il tabellino di Atalanta - Villarreal 0 - 2 (live) vedi anche Europa e Conference League,- ...Piove sul bagnato per il Napoli di Luciano Spalletti. Nel match decisivo per la qualificazione al prossimo turno di Europa League contro il Leicester, gli azzurri perdono anche Lozano. Si allunga, dun ...Infortunio anche per Lozano, durante il match tra Napoli e Leicester City: l'accaduto Altro, sfortunato caso per il Napoli di Luciano Spalletti, già condizionatissimo dagli infortuni di tantissimi big ...