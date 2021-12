Lazio-Galatasaray, Hysaj: «Voglio vincere con questa squadra e andare più avanti possibile» (Di giovedì 9 dicembre 2021) «Siamo migliorati molto rispetto agli ultimi mesi. Andremo in campo cercando di non subire reti anche considerando che siamo bravi ad andare in gol». Così il difensore della Lazio, Elseid Hysaj, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Galatasaray. «Abbiamo bisogno di tempo per comprendere tutte le idee del mister nella fase difensiva. In ogni caso, già si notano molti miglioramenti anche se dobbiamo crescere ed avere una maggiore comunicazione. Giocare a sinistra è leggermente più complicato, ma devo dire che non c’è grande differenza con lo giocare sulla destra. Se dovrò giocare al centro, invece, lo farò nel miglior modo possibile», ha aggiunto il giocatore. «Avere Immobile in squadra è un qualcosa in più, è uno dei migliori attaccanti in circoLazione. ... Leggi su footdata (Di giovedì 9 dicembre 2021) «Siamo migliorati molto rispetto agli ultimi mesi. Andremo in campo cercando di non subire reti anche considerando che siamo bravi adin gol». Così il difensore della, Elseid, alla vigilia della sfida di Europa League contro il. «Abbiamo bisogno di tempo per comprendere tutte le idee del mister nella fase difensiva. In ogni caso, già si notano molti miglioramenti anche se dobbiamo crescere ed avere una maggiore comunicazione. Giocare a sinistra è leggermente più complicato, ma devo dire che non c’è grande differenza con lo giocare sulla destra. Se dovrò giocare al centro, invece, lo farò nel miglior modo», ha aggiunto il giocatore. «Avere Immobile inè un qualcosa in più, è uno dei migliori attaccanti in circone. ...

