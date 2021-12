In coma dal 2006 dopo un incidente sul lavoro: è morto un vigile del fuoco altamente specializzato (Di giovedì 9 dicembre 2021) Rimase coinvolto in un grave incidente 15 anni fa, durante un’esercitazione: nel giorno dell’Immacolata è venuto a mancare un vigile del fuoco di Ferrara, in coma sin da quel giorno Si trovava in coma dal 2006 quando, durante un’esercitazione, rimase ferito gravemente e purtroppo nelle scorse ore il suo cuore si è fermato dopo un L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 9 dicembre 2021) Rimase coinvolto in un grave15 anni fa, durante un’esercitazione: nel giorno dell’Immacolata è venuto a mancare undeldi Ferrara, insin da quel giorno Si trovava indalquando, durante un’esercitazione, rimase ferito gravemente e purtroppo nelle scorse ore il suo cuore si è fermatoun L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

byuljks : mado che dormita che ho fatto sembra che mi so appena risvegliata dal coma sto ancora tutta stordita che palle - fuk1furiosa : RT @Anna2Ary: @TipoNomeForma @MagisterZatta Ho passato decenni a tenere e a far tenere conferenze a scuola per risvegliare i ragazzi dal co… - Anna2Ary : @TipoNomeForma @MagisterZatta Ho passato decenni a tenere e a far tenere conferenze a scuola per risvegliare i raga… - Pettyred1 : #sanremo22 #aka7even 'INTERVISTA: Aka 7even, dal coma al successo - Le Iene Video | Mediaset Infinity' - sickf0rever : dal dottore non ci voglio andare perché mi direbbe tu sei bipolare, come minimo, se non tripolare mi ritrovi a trib… -