GF Vip | Sophie e Soleil Ai Ferri Corti! Lacrime Nella Casa!

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Al Grande fratello Vip non passa giorno senza una discussione. Questa volta ad accendere gli animi della Casa sono state. Le due si sono scontrate duramente, tanto che la Codegoni è finita pure in. Sulla vicenda è intervenuto anche il padre di, il quale ha fatto sentire la sua voce tramite un Tweet al vetriolo contro. Ecco tutto quello che è accaduto in queste ultime orecasa di Cinecittà! Tuoni e fulmini traNegli ultimi giorni, sembrava essere tornato il sereno traCodegoni eSorge, ma la tregua pare essere durata poco. Le due sono tornate a scontrarsi animatamente in queste ultime ore. In particolare, è statala prima ...

Advertising

iamamexal : Soleil che dà dell’ignorante a Sophie solo perché non ha continuato a studiare è di una pochezza ed immaturità assu… - ParliamoDiNews : GF Vip, Scoppia un’accesa lite fra Soleil Sorgé e Sophie Codegoni! | Il Vicolo delle News #scoppia #unaccesa #lite… - zazoomblog : Grande Fratello Vip lite tra Soleil e Sophie parla il padre della Codegoni: Meglio le tett che i mariti degli altri… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #Gfvip, Sophie Codegoni lancia l'allarme igiene: 'Qualcuno lascia la cacca nel bidet' - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #Gfvip, Soleil e Sophie sono ai ferri corti -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Sophie

...Fratello, la storia tra Soleil Sorge e Alex Belli non smette di far parlare. Ogni settimana ci fanno vivere tanti colpi di scena e questa volta a darci una notizia alquanto strana è...... 'Io non mi faccio consigliare da una mia ex' Gianmaria Antinolfi uno dei concorrenti del Grande Fratello6 continua a non riuscire a darsi pace, per non aver ancora conquistato del tutto...Gf Vip news: Soleil Sorge contro Sophie Codegoni: lite furibonda. Non c'è pace nella casa del Grande Fratello Vip. Stavolta a iniziare il battibecco è stata Soleil che ha tirato in ballo la chirurgia ...Karina Cascella Instagram: l'opinionista dà il via ad un'altra aspra polemica, ma questa volta se la prende con l'intero ...