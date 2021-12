Europa League oggi: orari partite 9 dicembre, programma in chiaro, tv, streaming TV8 e Sky (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo la due-giorni dedicata alla Champions League, è tempo che anche l’Europa League viva l’ultimo atto della sua fase a gironi in questo intensissimo 2021-2022. Tantissime le partite in agenda, nei consueti orari delle 18.45 e delle 21. In “casa Italia”, occhi puntati sul Napoli, che si gioca il passaggio del turno nel match contro gli inglesi del Leicester, e sulla Lazio, pronta a ricevere il Galatasaray in una sfida, contro i turchi, che vale il tutto per tutto. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv/streaming delle partite di oggi 9 dicembre di Europa League. Le sfide saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport e ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo la due-giorni dedicata alla Champions, è tempo che anche l’viva l’ultimo atto della sua fase a gironi in questo intensissimo 2021-2022. Tantissime lein agenda, nei consuetidelle 18.45 e delle 21. In “casa Italia”, occhi puntati sul Napoli, che si gioca il passaggio del turno nel match contro gli inglesi del Leicester, e sulla Lazio, pronta a ricevere il Galatasaray in una sfida, contro i turchi, che vale il tutto per tutto. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, gli, il palinsesto tv/delledidi. Le sfide saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport e ...

Advertising

Gazzetta_it : Avanti in Champions... per 7 minuti: Milan, la volata scudetto inizia da qui - sscnapoli : ??? #NapoliLeicester sarà diretta dall’arbitro spagnolo Mateu Lahoz. ?? - CB_Ignoranza : Il Barcellona viene travolto 3-0 dal Bayern Monaco e per la prima volta in 20 anni non supera il girone di Champion… - INTER291103 : @SantucciFulvio Hanno regalato il pari al Tottenham tre anni fa per poi fare gli splendidi dodici mesi dopo al Meaz… - madridmartin5 : RT @FranceRMCF: Europa League là crari ? -