Civitavecchia | lancia oggetti infiammati sul bancone della ex e provoca un incendio

(Di giovedì 9 dicembre 2021)– Un 42enne, residente a Santa Marinella, è stato colpito da un’ordinanza di applicazioneMisura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con l’applicazione del braccialetto elettronico, poiché accusato di avertosul balcone dell’appartamentosua ex convivente causando unche distruggeva l’avvolgibilefinestra e si propagava fino al contatore del gas, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco e l’evacuazione dell’intero edificio. La donna, che al momento dell’atto incendiario, non era in casa, è stata subito avvisata dal figlio. Il ragazzo, poco prima dell’aveva ricevuto numerosi messaggi intimidatori da parte del ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Civitavecchia lancia

lextra.news

Il presidente dell'Anac, Giuseppe Busia,un alert: "Non è certo il momento di smobilitare la ... c'è la pista del delitto passionale I carabinieri dihanno impostato le indagini ...Mentre sono da tempo comparsi i manifesti pubblicitari che annunciano l'imminente riapertura del negozio Conad Il Mare, danneggiato a ottobre da un incendio, la Filcams Cgiluna pesante accusa all'azienda. "A seguito dell'incendio è stato siglato un accordo sindacale per usufruire degli ammortizzatori sociali in attesa della riapertura del 9 dicembre, ma " denuncia ...LADISPOLI - “Un nostro piccolo concittadino ha bisogno del nostro aiuto”. Anche il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, lancia l’appello per aiutare Giulio. Giulio ha 15 anni, è di Ladispoli e leg ...“Per riallestire il negozio Il Mare incendiato ha utilizzato personale esterno, coi lavoratori in cig” Mentre sono da tempo comparsi i manifesti pubblicitari che annunciano l’imminente riapertura del ...