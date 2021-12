Censimento Istat: popolazione in calo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tra il 2019 e il 2020 in Italia ci sono 405.725 residenti in meno (-0,7%). Al 31 dicembre scorso la popolazione calcolata dall’ultimo Censimento Istat ammontava a 59.236.213 persone. Il deficit di «sostituzione naturale», cioè la differenza tra morti e nuovi nati, raggiunge quota 335mila. Dall’Unità d’Italia l’unico valore più basso era stato registrato nel 1918, quando guerra ed epidemia di influenza spagnola avevano portato il saldo negativo a 648mila unità. Ai minimi storici le nascite: 405mila. Il trend di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tra il 2019 e il 2020 in Italia ci sono 405.725 residenti in meno (-0,7%). Al 31 dicembre scorso lacalcolata dall’ultimoammontava a 59.236.213 persone. Il deficit di «sostituzione naturale», cioè la differenza tra morti e nuovi nati, raggiunge quota 335mila. Dall’Unità d’Italia l’unico valore più basso era stato registrato nel 1918, quando guerra ed epidemia di influenza spagnola avevano portato il saldo negativo a 648mila unità. Ai minimi storici le nascite: 405mila. Il trend di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Censimento Istat L'Italia degli anziani nel report Istat. Il record in Liguria: 8 per ogni bambino. Il Sud è più giovane Lo dicono le cifre dell'ultimo censimento permanente dell'Istat: nel 2020 per ogni bambino c'erano 5,1 anziani. Dieci anni fa, nel 2011, lo stesso rapporto era di uno a 3,8. Nel 1971 il rapporto era ...

