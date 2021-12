Real-Inter 2-0, Inzaghi: «C'è rammarico ma torniamo a casa con tante cose buone» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) «C’è molto rammarico: il primo tempo è stato fatto bene, con grande personalità. Purtroppo abbiamo creato diverse situazioni ma siamo andati a riposo sotto di un gol. Chiaramente volevamo fare un risultato diverso ma ci servirà tantissimo come esperienza futura». Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta di Champions League in trasferta contro il Real Madrid (2-0). I Nerazzurri accedono così agli ottavi di finale del torneo come secondi nel Gruppo D. «Era la sesta partita di fila, avevamo qualche giocatore un po’ stanco ma per quanto riguarda la prestazione c’è poco da dire – ha proseguito il mister -. Nelle gare contro il Real abbiamo fatto bene ma perso, evidentemente dobbiamo fare di più. torniamo da Madrid con ... Leggi su footdata (Di mercoledì 8 dicembre 2021) «C’è molto: il primo tempo è stato fatto bene, con grande personalità. Purtroppo abbiamo creato diverse situazioni ma siamo andati a riposo sotto di un gol. Chiaramente volevamo fare un risultato diverso ma ci servirà tantissimo come esperienza futura». Lo ha detto il tecnico dell’, Simoneai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta di Champions League in trasferta contro ilMadrid (2-0). I Nerazzurri accedono così agli ottavi di finale del torneo come secondi nel Gruppo D. «Era la sesta partita di fila, avevamo qualche giocatore un po’ stanco ma per quanto riguarda la prestazione c’è poco da dire – ha proseguito il mister -. Nelle gare contro ilabbiamo fatto bene ma perso, evidentemente dobbiamo fare di più.da Madrid con ...

