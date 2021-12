Pochettino su Verratti | “È un giocatore che ha un valore molto importante nel nostro impianto di gioco”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 8 dicembre 2021), dopo la vittoria contro il Brugge, si è soffermato a parlare anche di: “Sonocontento di Marco. È arrivato tardi, dopo l’Europeo, poi si è fatto male. Ma è un. Nella sua posizione, è in grado di far uscire la palla, controllare il ritmo del, passare di lato o in avanti quando necessario. È unche ha unin questodie speriamo di continuare a vederlo così”. FOTO: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.