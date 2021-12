No Green pass assaltano pullman in Val di Susa, i passeggeri: 'Noi in ostaggio, abbiamo avuto paura' (Di mercoledì 8 dicembre 2021) I No Green pass assaltano il bus che da Oulx va a Briancon , bombe carta e pietre contro il cantiere Tav. È successo tra Claviere e Montgenevre, in alta Val di Susa: un gruppo di persone incappucciate ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) I Noil bus che da Oulx va a Briancon , bombe carta e pietre contro il cantiere Tav. È successo tra Claviere e Montgenevre, in alta Val di: un gruppo di persone incappucciate ...

Advertising

fattoquotidiano : Il tribunale di Namur, in Vallonia, ha bocciato il Green pass belga, seconda sentenza contraria al lasciapassare do… - Corriere : ?? Il decreto del super green pass rischia di impattare sul diritto allo studio di milioni di giovani - NicolaPorro : È entrato in vigore il #supergreenpass. Nel suo #ruggito, il nostro @DelpapaMax ci spiega perché non gli va proprio… - SorellaBaderla : RT @gspazianitesta: Il diritto di proprietà può attendere - RobRe62 : RT @valigiablu:Vaccini e #green pass: critica alle tesi del filosofo Agamben -