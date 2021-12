Neve in tante parti d’Italia: che tempo ci aspetta dopo l’Immacolata? (Di mercoledì 8 dicembre 2021) E’ un 8 dicembre all’insegna del gelo e della Neve quello che si sta vivendo in quasi tutte le regioni italiane. Da questa mattina, infatti, la Neve è arrivata su città come Milano e Torino, ma anche sul resto di Lombardia e Piemonte, con i social invasi di foto con paesaggi imbiancati. Uno scenario atteso, dato che già da qualche giorno le previsioni meteo indicavano la festività dell’Immacolata come il primo vero assaggio di inverno. Una gioia per chi ama la Neve, specialmente per chi non perde un attimo per passare una giornata sugli impianti sciistici. LEGGI ANCHE => Che tempo farà a San Valentino? Cattive notizie dai meteorologi: in arrivo Neve e gelo Per ora sembra risparmiata dalla Neve solo la fascia adriatica da Ancona in giù, almeno stando ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) E’ un 8 dicembre all’insegna del gelo e dellaquello che si sta vivendo in quasi tutte le regioni italiane. Da questa mattina, infatti, laè arrivata su città come Milano e Torino, ma anche sul resto di Lombardia e Piemonte, con i social invasi di foto con paesaggi imbiancati. Uno scenario atteso, dato che già da qualche giorno le previsioni meteo indicavano la festività delcome il primo vero assaggio di inverno. Una gioia per chi ama la, specialmente per chi non perde un attimo per passare una giornata sugli impianti sciistici. LEGGI ANCHE => Chefarà a San Valentino? Cattive notizie dai meteorologi: in arrivoe gelo Per ora sembra risparmiata dallasolo la fascia adriatica da Ancona in giù, almeno stando ...

