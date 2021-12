La caparra confirmatoria

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) - La(art. 1385 c.c.) è quella somma di denaro (o quantità di cose fungibili) che una parte consegna all'altra per garantire l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Le soluzioni per avere una casa in affitto senza avere un lavoro sono diverse e prevedono, tra le altre, presenza di un garante, versamento di una, altri immobili di proprietà ...Ecco perché laè definita: essa garantisce l'impegno della parte. La, in realtà, svolge anche un'altra funzione: quella di risarcire il danno patito dalla parte ...