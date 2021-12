Juventus-Malmoe 1-0, bianconeri chiudono primi nel girone (Di mercoledì 8 dicembre 2021) TORINO (ITALPRESS) – Quinta vittoria della Juventus su sei partite nel Gruppo H di Champions League e primo posto nel girone complice il 3-3 a San Pietroburgo tra Zenit e Chelsea. All’Allianz Stadium di Torino, la squadra allenata da Massimiliano Allegri ha superato per 1-0 il Malmoe fresco campione di Svezia per la seconda stagione consecutiva. La Juve ha così battuto il club svedese per la quarta volta in quattro testa a testa e ancora lo ha fatto senza concedere gol agli scandinavi. La qualificazione agli ottavi, già ottenuta con grande anticipo dopo quattro giornate, ha permesso al tecnico juventino di dare ampio “sfogo” al turnover concedendo, a 29 anni, anche l’esordio nelle coppe europee a Perin e ha buttato nella mischia dal primo minuto il giovane difensore De Winter, primo calciatore belga della storia a vestire la maglia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) TORINO (ITALPRESS) – Quinta vittoria dellasu sei partite nel Gruppo H di Champions League e primo posto nelcomplice il 3-3 a San Pietroburgo tra Zenit e Chelsea. All’Allianz Stadium di Torino, la squadra allenata da Massimiliano Allegri ha superato per 1-0 ilfresco campione di Svezia per la seconda stagione consecutiva. La Juve ha così battuto il club svedese per la quarta volta in quattro testa a testa e ancora lo ha fatto senza concedere gol agli scandinavi. La qualificazione agli ottavi, già ottenuta con grande anticipo dopo quattro giornate, ha permesso al tecnico juventino di dare ampio “sfogo” al turnover concedendo, a 29 anni, anche l’esordio nelle coppe europee a Perin e ha buttato nella mischia dal primo minuto il giovane difensore De Winter, primo calciatore belga della storia a vestire la maglia ...

