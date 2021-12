In 15 giorni il 32% in più dei no vax è in intensiva (Di mercoledì 8 dicembre 2021) A darne l’annuncio è la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), che monitora alcuni nosocomi sentinella dislocati in varie zone d’Italia Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) A darne l’annuncio è la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), che monitora alcuni nosocomi sentinella dislocati in varie zone d’Italia

Advertising

serenel14278447 : 'Negli ospedali in 15 giorni +32% di «no vax» in terapia intensiva. Veneto, 3.516 contagi in 24 ore di Valentina Sa… - coccolesole : RT @IlPaoloGiordano: In 15 giorni +32% di no vax in terapia intensiva. Tutti intelligentoni, si direbbe. #8dicembre #8dicembre2021 #novax #… - Antinovax : Negli ospedali in 15 giorni +32% di «no vax» in terapia intensiva. Veneto, 3.516 contagi in 24 ore… - buonweekend : RT @Virus1979C: Negli ospedali in 15 giorni +32% di «no vax» in terapia intensiva. Veneto, 3.516 contagi in 24 ore. - cocchi2a : RT @Virus1979C: Negli ospedali in 15 giorni +32% di «no vax» in terapia intensiva. Veneto, 3.516 contagi in 24 ore. -