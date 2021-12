I segreti di bellezza di Sarah Jessica Parker (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sarah Jessica Parker non ha ancora finito con Carrie Bradshaw. L’attrice a breve approderà nelle case di chiunque lo vorrà con le nuove avventure di Sex and the City. Il revival, voluto fortemente da HBO Max, si intitola And Just Like That e riporta Carrie, Miranda e Charlotte in giro per New York. A differenza della serie madre, le protagoniste hanno superato la soglia dei 50 anni e dovranno gestire una società molto differente da quella degli anni ’90. E, in vista del suo grande ritorno, in molti si interrogano su. L’attrice, che quest’anno ha compiuto 56 anni, ha dimostrato di non essere una fan della chirurgia estetica e, anzi, di essere molto affezionata ai suoi capelli grey, difesi a spada tratta. A spifferare i suoi segreti beauty per una pelle luminosa over 50 è stata la sua make-up artist di fiducia. Elaine ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 8 dicembre 2021)non ha ancora finito con Carrie Bradshaw. L’attrice a breve approderà nelle case di chiunque lo vorrà con le nuove avventure di Sex and the City. Il revival, voluto fortemente da HBO Max, si intitola And Just Like That e riporta Carrie, Miranda e Charlotte in giro per New York. A differenza della serie madre, le protagoniste hanno superato la soglia dei 50 anni e dovranno gestire una società molto differente da quella degli anni ’90. E, in vista del suo grande ritorno, in molti si interrogano su. L’attrice, che quest’anno ha compiuto 56 anni, ha dimostrato di non essere una fan della chirurgia estetica e, anzi, di essere molto affezionata ai suoi capelli grey, difesi a spada tratta. A spifferare i suoibeauty per una pelle luminosa over 50 è stata la sua make-up artist di fiducia. Elaine ...

