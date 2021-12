I figli dei vip | tutti i bambini nati nel 2021

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dai pancioni vip in attesa aidei vipnel. Un viaggio lungo quasi un anno, dalla gravidanza al parto,i baby bebè che questo anno sonoda genitori noti al pubblico televisivo ma anche social. Una carrellata di foto, immagini e gioia per un evento che è sempre unico nel suo genere: la nascita di una nuova vita. Ilha portato la cicogna in molte case vip, dall’influencer Chiara Ferragni che ha messo al mondo insieme con il marito Fedez la secondogenita Vittoria, passando per l’attore Roberto Farnesi che è diventato papà a 52 anni della bella Mia, sino ai parti “internazionali” della cantante/attrice Hilary Duff, mamma di Mae e la modella Emily Ratajkowski. Un anno che si chiude in dolcezza, con l’amore che trionfa. Scopriamo i fiocchi rosa e azzurro che ...