“Draghi leader più influente d’Europa”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) “La persona più potenteè Mario. Governando l’Italia da tecnocrate, ha dato una mano ferma alla politica nazionale. Ma è anche unche potrebbe trascinare il Paese nel cuore degli affari europei”. Lo scrive il sito ‘Politico.eu’ in un’analisi della situazione italiana. “Gli italiani non sono abituati a vedere i loro primi ministri restare a lungo in carica, ma molti sperano che Mariosi dimostri l’eccezione. Questo perché l’ex capo della Banca centrale europea ha dato una mano ferma alla politica nazionale a Roma, mantenendo il Paese in equilibrio mentre cerca di uscire dalla pandemia, promuovendo una serie di riforme economiche”. Con, che “non è allineato ad alcun partito”, l’Italia “ha unche può trascinare il Paese nel cuore degli affari ...