Champions League calcio, sorteggio ottavi di finale: fasce, programma, orario, tv e streaming. Avversarie Juventus e Inter (Di giovedì 9 dicembre 2021) In attesa del recupero di Atalanta-Villareal, rinviata a causa della fitta nevicata che si è abbattuta su Bergamo, si è conclusa la fase a gironi della Champions League 2021-2022 di calcio. Le vincitrici degli otto gironi saranno teste di serie nel sorteggio degli ottavi di finale, in programma lunedì 13 dicembre (ore 12.00). Le seconde classificate, invece, verranno inserite in seconda fascia. Il regolamento prevede che le teste di serie incrocino formazioni provenientei dalla seconda fascia nel primo turno a eliminazione diretta e che abbiano il vantaggio di giocare in casa l’incontro di ritorno. Non possono sfidarsi formazioni provenienti dallo stesso Paese. L’Italia si presenta all’appuntamento con due squadre, ovvero Juventus (testa di serie) e ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) In attesa del recupero di Atalanta-Villareal, rinviata a causa della fitta nevicata che si è abbattuta su Bergamo, si è conclusa la fase a gironi della2021-2022 di. Le vincitrici degli otto gironi saranno teste di serie neldeglidi, inlunedì 13 dicembre (ore 12.00). Le seconde classificate, invece, verranno inserite in seconda fascia. Il regolamento prevede che le teste di serie incrocino formazioni provenientei dalla seconda fascia nel primo turno a eliminazione diretta e che abbiano il vantaggio di giocare in casa l’incontro di ritorno. Non possono sfidarsi formazioni provenienti dallo stesso Paese. L’Italia si presenta all’appuntamento con due squadre, ovvero(testa di serie) e ...

Advertising

EnricoTurcato : Roberto De Zerbi diventa il primo allenatore italiano della storia a non vincere nessuna delle sue prime 6 gare da… - Gazzetta_it : Il muro Romagnoli-Tomori. Milan, Salah si ferma così #MilanLiverpool #UCL - juventusfc : E comunque, Koni de Winter è stato il più giovane calciatore della Juventus a partire titolare in un match di Champ… - tuttoatalanta : Marino spiega il rinvio: 'Preservata l'incolumità dei giocatori. Non c'erano alternative' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Catalani in Europa League, è la prima eliminazione dalla Champions dal 2000 -