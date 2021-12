Catania | maxi sequestro di luci a led natalizie non sicure

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)– I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno sottoposto aun ingente quantitativo dia ledstoccate in un esercizio commerciale di Misterbianco, importate da un paese extra UE; segnalato alla locale camera di commercio il fabbricante per l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative sino a 60.000 euro. Per garantire ai cittadini la piena serenità ezza del periodo natalizio, i militari della Compagnia dihanno intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali e rivenditori all’ingrosso con il fine di individuare articoli potenzialmente dannosi per la salute. Nella circostanza, i finanzieri hanno individuato un fabbricante di nazionalità cinese, operante nel territorio di ...