Calcio: Pelè ricoverato nuovamente in ospedale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lo scorso settembre è arrivata a sorpresa la notizia del ricovero di Pelé a San Paolo. Uno dei giocatori più forti della storia del Calcio è stato operato per rimuovere una sospetta massa tumorale al colon destro. Fortunatamente sembrava essere andato tutto per il meglio, con le dimissioni dopo circa un mese. Oggi però dal Brasile un’altra news: O Rey è di nuovo ricoverato all’ospedale israelitico Albert Einstein di San Paolo, per sottoporsi ad un nuovo ciclo di cure. Come riportato in una nota: “Il paziente è in condizioni stabili, e la precisione è che sia dimesso tra qualche giorno”. L’obiettivo è quello di essere dimesso prima delle festività natalizie. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lo scorso settembre è arrivata a sorpresa la notizia del ricovero di Pelé a San Paolo. Uno dei giocatori più forti della storia delè stato operato per rimuovere una sospetta massa tumorale al colon destro. Fortunatamente sembrava essere andato tutto per il meglio, con le dimissioni dopo circa un mese. Oggi però dal Brasile un’altra news: O Rey è di nuovoall’israelitico Albert Einstein di San Paolo, per sottoporsi ad un nuovo ciclo di cure. Come riportato in una nota: “Il paziente è in condizioni stabili, e la precisione è che sia dimesso tra qualche giorno”. L’obiettivo è quello di essere dimesso prima delle festività natalizie. Foto: Lapresse

