Arriva And Just Like That! Dove e quando vedere le prime 2 puntate della serie (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tutto deve cambiare perché nulla cambi… O anche (altra citazione letteraria): 20 anni dopo. Tornano Carrie e Mr Big, in compagnia di amiche/amici vecchi e nuovi. Finalmente Arriva And Just Like That. Scopri Dove e quando vederlo… È Arrivato finalmente! Giovedì 9 dicembre è il giorno di And Just Like That, il reboot di Sex and the City. Dieci nuove puntate (appena finite, come ha annunciato su IG Cynthia Nixon/Miranda) per aggiornarci su loro, le newyorkers più famose della tv, e noi. Vent’anni dopo… Guarda qui la gallery con le nuove foto della serie: un assaggio… AND Just Like THAT: LE FOTO DEL SET New York. Gli abiti. Gli accessori le ... Leggi su amica (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tutto deve cambiare perché nulla cambi… O anche (altra citazione letteraria): 20 anni dopo. Tornano Carrie e Mr Big, in compagnia di amiche/amici vecchi e nuovi. FinalmenteAndThat. Scoprivederlo… Èto finalmente! Giovedì 9 dicembre è il giorno di AndThat, il reboot di Sex and the City. Dieci nuove(appena finite, come ha annunciato su IG Cynthia Nixon/Miranda) per aggiornarci su loro, le newyorkers più famosetv, e noi. Vent’anni dopo… Guarda qui la gallery con le nuove foto: un assaggio… ANDTHAT: LE FOTO DEL SET New York. Gli abiti. Gli accessori le ...

