Ancona | bimbo di 10 mesi ingerisce dei cannabinoidi Ricoverato d' urgenza

Ultime Notizie dalla rete : Ancona bimbo

PESCARA. Un bambino di appena dieci mesi è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale didopo che ha ingoiato droga. L'allarme è scattato a Rosciano quando ilha iniziato a sentirsi male e i giovani genitori hanno deciso di accompagnarlo in auto al Pronto soccorso del ...Si tratta di una giovane coppia che ha portato ilin pronto soccorso dell'ospedale di Chieti ... I medici hanno così trasferito il bambino all'ospedale pediatrico Salesi di. Commenti da ...Sulla vicenda c'è uno stretto riserbo da parte delle autorità sanitarie, ma il bimbo non sarebbe in gravi condizioni ...Un bambino di 10 mesi è ricoverato all'ospedale materno infantile Salesi di Ancona, dove è stato trasferito dall'Abruzzo. Il piccolo avrebbe ingerito dei cannabinoidi. Si è sentito male e i genitori l ...