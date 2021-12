Variante Omicron, primo caso in Calabria: l’uomo sta bene (Di martedì 7 dicembre 2021) La Calabria ‘scopre’ la Variante Omicron del Covid. Un uomo di 30 anni, tornato in Calabria da Francoforte ma proveniente da Johannesburg, è risultato positivo alla nuova Variante del virus di origine sudafricana. Il tampone a cui si era sottoposto prima di partire il 30enne, vaccinato anche con la dose booster, era risultato negativo. Al suo rientro la scoperta: laboratorio di microbiologia dell’Asp 5 di Reggio Calabria ha sequenziato il tampone con estivo positivo effettuato dopo il ritorno in Italia, evidenziando l’appartenenza alla Variante ‘Omicron’. l’uomo sta bene, fa sapere il responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp Sandro Giuffrida: “Accusa solo un leggero raffreddore. Autonomamente, su ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021) La‘scopre’ ladel Covid. Un uomo di 30 anni, tornato inda Francoforte ma proveniente da Johannesburg, è risultato positivo alla nuovadel virus di origine sudafricana. Il tampone a cui si era sottoposto prima di partire il 30enne, vaccinato anche con la dose booster, era risultato negativo. Al suo rientro la scoperta: laboratorio di microbiologia dell’Asp 5 di Reggioha sequenziato il tampone con estivo positivo effettuato dopo il ritorno in Italia, evidenziando l’appartenenza alla’.sta, fa sapere il responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp Sandro Giuffrida: “Accusa solo un leggero raffreddore. Autonomamente, su ...

Advertising

ladyonorato : Intanto, gli azionisti di Pfizer e Moderna guadagnano 7.8 miliardi in una settimana grazie alla scoperta della “pre… - manlius84 : Caro @HuffPostItalia leggo con sgomento questo articolo su #omicron: - istsupsan : ??#Variante #Omicron, nella piattaforma ICoGen ci sono al momento 11 sequenze ?? 7 del cluster in Campania ??1 in un p… - SandroT1921 : RT @wojak0: La variante omicron ha fatto zero morti, #lockdownsubito - lifestyleblogit : Variante Omicron, altri 101 contagi oggi in Gb - -