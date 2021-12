Orrore in casa, ucciso a colpi di coltello e motosega: è caccia al killer (Di martedì 7 dicembre 2021) Un uomo di 82 anni, Pierantonio Secondi, è stato ucciso ieri sera nel suo appartamento di via Giulio Romano, a Milano, a colpi di coltello e motosega. Secondo una primissima ricostruzione fatta dai carabinieri, la vittima conosceva il suo assassino. Si tratterebbe infatti di un 35enne di origini romene, già denunciato dall’uomo, e tutt’ora ricercato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 7 dicembre 2021) Un uomo di 82 anni, Pierantonio Secondi, è statoieri sera nel suo appartamento di via Giulio Romano, a Milano, adi. Secondo una primissima ricostruzione fatta dai carabinieri, la vittima conosceva il suo assassino. Si tratterebbe infatti di un 35enne di origini romene, già denunciato dall’uomo, e tutt’ora ricercato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

