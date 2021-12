Miss Italia dice addio ai costumi da bagno e sbarca sul web (Di martedì 7 dicembre 2021) Il concorso di bellezza per eccellenza made in Italy si rinnova. Miss Italia dice addio alla tradizionale sfilata in costume da bagno, ripone nel cassetto i numerini e le fasce per aprirsi a una nuova visione più inclusiva, orientata al wellness, alla creatività e alla sostenibilità. Vi raccomandiamo... Amici 21, la nuova allieva Cosmary Fasanelli ha già partecipato a Miss Italia La competizione beauty più celebre e longeva d’Italia, nata nel 1939, si trasforma per raccontare una nuova idea di bellezza, e per la prima volta si svolgerà interamente sui social media e sul web. Un’idea per raggiungere anche i più giovani e quella generazione che con il world wide web ci è nata. La selezione ... Leggi su diredonna (Di martedì 7 dicembre 2021) Il concorso di bellezza per eccellenza made in Italy si rinnova.alla tradizionale sfilata in costume da, ripone nel cassetto i numerini e le fasce per aprirsi a una nuova visione più inclusiva, orientata al wellness, alla creatività e alla sostenibilità. Vi raccomandiamo... Amici 21, la nuova allieva Cosmary Fasanelli ha già partecipato aLa competizione beauty più celebre e longeva d’, nata nel 1939, si trasforma per raccontare una nuova idea di bellezza, e per la prima volta si svolgerà interamente sui social media e sul web. Un’idea per raggiungere anche i più giovani e quella generazione che con il world wide web ci è nata. La selezione ...

