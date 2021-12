La sanità digitale colabrodo dove fanno festa gli hacker (Di martedì 7 dicembre 2021) L'attacco alla Ulss 6 di Padova è una triste conferma di quanto scrivevo appena due settimane orsono a proposito della sanità in generale. Inutile ripetersi, piuttosto si possono fare alcune considerazioni su come il susseguirsi di incidenti stia producendo un positivo effetto collaterale che speriamo si traduca in pratica: mai come in questi ultimi tempi sono stati annuncianti tanti progetti destinati a formare professionisti di settore. Solo la scorsa settimana sono arrivati a poche ore di distanza prima l'annuncio della Regione Lazio che entro sei mesi avvierà la Scuola di Alta Formazione sulla Cyber Security, poi quello del lecchese Istituto Superiore Badoni pronto ad attivare il primo corso pluriennale in cybersecurity. Per quanto lentamente, il sistema sembra muoversi, forse ancora faticosamente, di certo in ordine sparso, ma in assenza di un coordinamento ... Leggi su panorama (Di martedì 7 dicembre 2021) L'attacco alla Ulss 6 di Padova è una triste conferma di quanto scrivevo appena due settimane orsono a proposito dellain generale. Inutile ripetersi, piuttosto si possono fare alcune considerazioni su come il susseguirsi di incidenti stia producendo un positivo effetto collaterale che speriamo si traduca in pratica: mai come in questi ultimi tempi sono stati annuncianti tanti progetti destinati a formare professionisti di settore. Solo la scorsa settimana sono arrivati a poche ore di distanza prima l'annuncio della Regione Lazio che entro sei mesi avvierà la Scuola di Alta Formazione sulla Cyber Security, poi quello del lecchese Istituto Superiore Badoni pronto ad attivare il primo corso pluriennale in cybersecurity. Per quanto lentamente, il sistema sembra muoversi, forse ancora faticosamente, di certo in ordine sparso, ma in assenza di un coordinamento ...

Advertising

marzia_sandroni : RT @fdicos10: ?? Impariamo a comunicare una nuova normalità. Ad Arezzo per il @ForumRisk Management in Sanità. Grazie ad Andrea Barbieri e a… - BitMATnews : Studiare la comunicazione intrabody per pacemaker cardiaci senza fili - paolocosso : Sanità digitale, gara Consip da 145 milioni per dispositivi hi-tech negli ospedali #corcom #padigitale#telcoblog… - darkhai12353 : RT @informapirata: Il 1/12, @EU_Commission ha annunciato la nuova strategia europea #GlobalGetaway 300mld x la connettività in materia digi… - informapirata : Il 1/12, @EU_Commission ha annunciato la nuova strategia europea #GlobalGetaway 300mld x la connettività in materia… -