Gazzetta, il Mou del Triplete non avrebbe mai fatto pesare a qualcuno la differenza di stipendio (Di martedì 7 dicembre 2021) “E se Mou avesse perso il tocco anche come comunicatore?” titola la Gazzetta dello Sport online un pezzo di Sebastiano Vernazza, in cui si insinua che lo Special One potrebbe essere oramai sul viale del tramonto, visti anche i risultati deludenti della sua Roma. Mourinho è anagraficamente giovane, ma sembra essersi un po’ appannato secondo la rosea Irritato dalla sconfitta di sabato scorso contro la “sua” Inter, nel dopo-partita ha rifiutato il contraddittorio con i giornalisti – niente domande, soltanto un monologo, un discorsetto un po’ così – con un’eccezione. Quando un cronista gli ha chiesto dell’arrendevolezza della Roma contro l’Inter, ha risposto: “È facile fare domande simili, il tuo lavoro è più facile del nostro, e noi per questo motivo prendiamo tanti più soldi di voi”. Una frase degna del Marchese del Grillo, personaggio della Roma papalina interpretato ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 dicembre 2021) “E se Mou avesse perso il tocco anche come comunicatore?” titola ladello Sport online un pezzo di Sebastiano Vernazza, in cui si insinua che lo Special One potrebbe essere oramai sul viale del tramonto, visti anche i risultati deludenti della sua Roma. Mourinho è anagraficamente giovane, ma sembra essersi un po’ appannato secondo la rosea Irritato dalla sconfitta di sabato scorso contro la “sua” Inter, nel dopo-partita ha rifiutato il contraddittorio con i giornalisti – niente domande, soltanto un monologo, un discorsetto un po’ così – con un’eccezione. Quando un cronista gli ha chiesto dell’arrendevolezza della Roma contro l’Inter, ha risposto: “È facile fare domande simili, il tuo lavoro è più facile del nostro, e noi per questo motivo prendiamo tanti più soldi di voi”. Una frase degna del Marchese del Grillo, personaggio della Roma papalina interpretato ...

