Francesco Sarcina papà: "Ancora una volta la vita mi sorprende" (Di martedì 7 dicembre 2021) Francesco Sarcina papà, è nata Yelaiah. Ha annunciato personalmente sui social di essere diventato padre per la terza volta e ha condiviso la prima foto con Yelaiah, la bambina frutto dell'amore con la nuova compagna. Dopo la fine del matrimonio con Clizia Incorvaia, oggi felicemente innamorata del nuovo compagno, Paolo Ciavarro, anche Francesco Sarcina si è nuovamente innamorato. Nulla è dato sapere sulla sua nuova compagna di vita, una donna misteriosa di cui non si sa nulla, neanche il nome. Ciò che conta oggi è però la felicità della coppia, che accoglie in famiglia la nuova arriva. Francesco Sarcina papà condivide bellissime parole sui social nell'immortalarsi con Yelaiah. Dopo la felicità familiare, a ...

