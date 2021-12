Focolaio Covid nel Tottenham di Conte | almeno 8 positivi

(Di martedì 7 dicembre 2021) Emergenzaper ildi Antonio. Come riporta il ‘London Evening Standard’sei calciatori e due membri dello staff tecnico sono risultatial coronavirus. Tutti i giocatori interessati avrebbero ricevuto entrambe le dosi di vaccino. La squadra londinese ha informato la Uefa, che sta valutando l’evolversi della situazione. Gli Spurs devono giocare giovedì l’ultima partita della fase a gironi di Conference League contro il Rennes, in testa al gruppo, con l’obbligo di vincere per superare il turno. Difficile ipotizzare un rinvio della sfida, visto che secondo le norme Uefa il club potrebbe chiedere uno slittamento solo se avesse meno di 13 giocatori a disposizione o nessun portiere. Ilè chiamato a un vero e proprio tour de force nelle prossime ...

