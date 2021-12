Diffidati Real Madrid-Inter | ci sono nerazzurri a rischio squalifica in vista degli ottavi?

(Di martedì 7 dicembre 2021) L’, con il pass per gligià in tasca e forte dell’iniezione di fiducia di Roma, si prepara a far visita alin occasione della sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Obiettivo: primo posto del girone. E per Simone Inzaghi, da sempre molto attento alla situazione relativa ai cartellini gialli, non c’è da monitorare il tema. Nessun nerazzurro è aindi finale. A differenzauomini di Ancelotti che dovranno stare attenti a Casemiro e Mendy. SportFace.

Sportface.it

