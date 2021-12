"Una pandemia più letale": dai vertici di AstraZeneca, una condanna a morte? Nel 2022... (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Covid non è la pandemia peggiore. Secondo Sarah Gilbert, una dei creatori del vaccino Oxford-AstraZeneca, le future pandemie potrebbero essere "più letali dell'attuale crisi". Per questo sono necessari maggiori finanziamenti per la preparazione alla pandemia ed evitare che i progressi fatti fino ad oggi vadano perduti. Occhi puntati anche sul vaccino. Con la variante Omicron - è il parere della Gilbert - questi ultimi potrebbero essere "meno efficaci, le persone dovrebbero essere caute fino a quando non se ne saprà di più". E ancora: "Questa non sarà l'ultima volta che un virus minaccia le nostre vite e i nostri mezzi di sussistenza. La verità è che la prossima potrebbe essere peggiore. Potrebbe essere più contagiosa, o più letale, o entrambe le cose. Non possiamo permettere una situazione in cui abbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Covid non è lapeggiore. Secondo Sarah Gilbert, una dei creatori del vaccino Oxford-, le future pandemie potrebbero essere "più letali dell'attuale crisi". Per questo sono necessari maggiori finanziamenti per la preparazione allaed evitare che i progressi fatti fino ad oggi vadano perduti. Occhi puntati anche sul vaccino. Con la variante Omicron - è il parere della Gilbert - questi ultimi potrebbero essere "meno efficaci, le persone dovrebbero essere caute fino a quando non se ne saprà di più". E ancora: "Questa non sarà l'ultima volta che un virus minaccia le nostre vite e i nostri mezzi di sussistenza. La verità è che la prossima potrebbe essere peggiore. Potrebbe essere più contagiosa, o più, o entrambe le cose. Non possiamo permettere una situazione in cui abbiamo ...

