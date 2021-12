Stappo Draghi-sindacati sulla Manovra, Cgil e Uil annunciano lo sciopero per il 16 dicembre. La Cisl non aderisce (Di lunedì 6 dicembre 2021) È rottura tra governo Draghi e sindacati sulla legge di Bilancio. E dopo l’incontro dello scorso 30 novembre che non ha soddisfatto i sindacati, Cgil e Uil hanno annunciato uno sciopero generale di otto ore per giovedì 16 dicembre. Non parteciperanno alla protesta i lavoratori dei trasporti, per il mancato margine di preavviso per l’interruzione del servizio pubblico, così come per i lavoratori della sanità, al fine di garantire la continuità assistenziale nel mezzo della quarta ondata della pandemia. E malgrado il malcontento espresso all’uscita dal colloquio con l’esecutivo, non aderirà allo sciopero la Cisl. Il segretario Luigi Sbarra ha infatti spiegato che una mobilitazione nazionale, in questo momento, «incendierebbe i rapporti ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 dicembre 2021) È rottura tra governolegge di Bilancio. E dopo l’incontro dello scorso 30 novembre che non ha soddisfatto ie Uil hanno annunciato unogenerale di otto ore per giovedì 16. Non parteciperanno alla protesta i lavoratori dei trasporti, per il mancato margine di preavviso per l’interruzione del servizio pubblico, così come per i lavoratori della sanità, al fine di garantire la continuità assistenziale nel mezzo della quarta ondata della pandemia. E malgrado il malcontento espresso all’uscita dal colloquio con l’esecutivo, non aderirà allola. Il segretario Luigi Sbarra ha infatti spiegato che una mobilitazione nazionale, in questo momento, «incendierebbe i rapporti ...

